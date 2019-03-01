Случилось невозможное: на Солнце началась зима

На Солнце неожиданно для научного сообщества наступила зима. Как сообщили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН, солнечная активность упала так низко, что компьютерные приборы не могут ее зафиксировать.

«Случилось «невозможное» – уровень коротковолнового излучения Солнца, который последние месяцы и так находился на рекордно низком уровне, уменьшился ещё примерно в 100 раз и упал ниже порога чувствительности приборов», – сообщили ученые и пояснили, что порог равен 10-9 Вт/м2, это означает, что реальный поток излучения сейчас не выше чем 10-10 Вт/м2.

По данным астрофизиков, на Солнце не отмечается даже мелкомасштабная активность. «Темп микро- и нано-вспышек, по-видимому, упал в десятки раз. Это довольно неожиданно, так как ещё несколько месяцев назад на Солнце появились предвестники начала нового цикла. Некоторые прогнозы даже утверждали, что уже с первых месяцев 2019 года солнечная активность начнёт быстро набирать обороты. Вместо этого, однако, наша звезда провалилась ещё ниже», – отмечают исследователи.

Ученые предполагают, что в ближайшие дни уровень рентгеновского излучения Солнца частично восстановится, однако пока непонятно, как долго продлится солнечная зима.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 01.03.19

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