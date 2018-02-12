Ученые: через 30 лет Солнце станет холодным и тусклым

Американские астрономы спрогнозировали снижение активности Солнца к 2050 году. Когда звезда «впадет в спячку», количество солнечных пятен резко уменьшится, как и поток ультрафиолета.

Исследование ученых Калифорнийского университета в Сан-Диего опубликовано в Astrophysical Journal Letters. Астрономы изучили активность других звезд, схожих с Солнцем, и рассчитали, что через 30 лет солнечная активность достигнет «гранд-минимума» – периода, когда магнитное поле светила ослабляется.

В результате Солнце станет более тусклым, температура звезды может опуститься до маундеровского минимума. В этот период, по подсчетам астронома Эдварда Уолтера Маудера, число солнечных пятен сокращается в тысячу раз.

В научном сообществе разделились мнения на тот счет, каким образом снижение солнечной активности повлияет на жизнь землян. Некоторые ученые считают, что Землю ждет резкое похолодание, однако другие уверены, что никаких существенных изменений не произойдет.

Сан-Диего, Служба информации РИА «Новый День»

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