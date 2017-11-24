Новая угроза для Земли: на Солнце «вырос» крупнейший протуберанец

На поверхности Солнца появился крупнейший за последнее время выступ-протуберанец, который можно заметить даже с Земли с помощью астрономического фильтра. Как сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, этот протуберанец только набирает силу и его отрыв может спровоцировать на Земле значительное ухудшение геомагнитной обстановки.

Протуберанец – плазменное образование, наблюдаемое в виде выступа на краю диска Солнца или тёмных «пятен». Как отмечают астрономы, новый «бугор» находится в центре солнечного диска и является одним из наиболее крупных за последнее время – его размер составляет около полумиллиона километров.

Фото tesis.lebedev.ru

Его температура составляет около 10 тысячи градусов – значительно меньше, чем на Солнце. В связи с этим, это «холодное вещество», как поясняют в ФИАН, является «инородным» для солнечной короны, и звезда в любом случае избавится от него, выбросив его в межпланетное пространство. Чем дольше будет расти протуберанец, тем сильнее будет выброс и его последствия на Земле.

«Если его отрыв произойдет в ближайшие дни, вещество, которое мы сейчас можем наблюдать лишь издалека, само придет к нам на орбиту нашей планеты. Тем не менее, учитывая долгие времена жизни таких объектов, вероятность его отрыва именно сейчас относительно невелика и составляет около 10 %», – говорится в сообщении лаборатории.

По словам ученых, если отрыв протуберанца все-таки произойдет сейчас, то кроме «красивейшего зрелища», на Земле в течение одного или двух дней произойдет ухудшение геомагнитное обстановки.

Как полагают астрономы, в зависимости от силы, протуберанцы способны вывести из строя спутники на орбите Земли и образовать мощные магнитные бури, которые отрицательно сказываются на самочувствии метеочувствительных людей, создать помехи в работе систем радиосвязи и различного электронного оборудования.

17 апреля 2009 года на борту российского спутника «Коронас-Фотон», зафиксировала выброс гигантского протуберанца в глубоком минимуме активности Солнца: в межпланетное пространство был выброшен протуберанец длиной в 50 раз больше диаметра Земли.

Ученые Гарвардского университета ранее заявили, что в ближайшие сто лет на Солнце произойдёт вспышка, которая приведёт к нарушению работы энергосистем по всему миру, повреждению спутников, отключению интернета, а также техногенным авариям, которые приведут к гибели людей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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