Солнечные вспышки грозят лишить землян электричества

Британский метеоролог Кэтрин Бернетт считает, что космический шторм способен повредить все электрические приборы на Земле. Люди не в силах предугадать момент, который может обернуться катастрофой для человечества. Земляне узнают о наступлении конца света лишь за 15 минут до самого бедствия.

Отказ электрического оборудования по всему миру может быть вызван мощнейшим корональным выбросом массы на Солнце, пишет Mirror. События такого масштаба происходят раз в 100-200 лет. Учитывая то, насколько современное человечество зависит от электричества и спутниковой связи, последствия подобного шторма будут ощущаться значительно сильнее, чем прежде. Без источников энергии останутся промышленные предприятия, больницы, транспорт, жилые дома, что в результате может вызвать панику и привести к массовым беспорядкам.

Слабые космические штормы накрывают Землю около 80 раз в год, однако они почти не влияют на повседневную жизнь. В то же время люди не готовы к катастрофе. Ученые не умеют предсказывать последствия солнечных вспышек, так как слишком мало число спутников, направленных в сторону звезды.

Специалисты узнают о начале шторма за 19 часов, но точно сказать, что стихия не минует Землю, они смогут лишь за 15 минут до события, а значит, времени на подготовку у землян не останется.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 30.11.17

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