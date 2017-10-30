Ученые: Таинственный спутник «Черный принц» существует

Американские ученые доказали существование покрытого графитом спутника, который еще в конце 1950-х годов был наречен «Черный принц». По словам исследователей, объект вращается вокруг Земли на отдалении около 2000 километров, передает «Федеральное агентство новостей».

Загадочный спутник протяженностью около 10 метров в 1958 году обнаружил астроном-любитель Стив Слейтон. Объект двигался на значительной скорости по весьма странной орбите, что значительно затруднило дальнейшие наблюдения за ним.

По мнению экспертов, космическое тело способно поглощать радиоволны, но инопланетным кораблем не является. Исследования по «Черному принцу» продолжаются.

Наука. Другие новости 27.10.17

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