Ученых озадачили таинственные вспышки на Юпитере

Ученым впервые удалось зафиксировать рождение загадочных вспышек рентгеновского излучения на южном полюсе Юпитера. На данный момент исследователям не понятно, какие процессы в магнитосфере планеты-гиганта управляют данным явлением. Об открытии говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

«Мы не думали, что «горячие точки» будут вспыхивать на полюсах Юпитера независимо друг от друга, так как мы предполагали, что их рождением управляют какие-то общие процессы в магнитном поле планеты. Только более долгие наблюдения и данные с Juno помогут нам понять, что именно порождает эти рентгеновские полярные сияния», – рассказал сотрудник университетского колледжа Лондона Уильям Данн.

На Земле полярные сияния возникают, когда заряженные частицы солнечного ветра, сталкиваются с магнитным полем планеты и изменяют направление своего движения вдоль силовых линий. Ближе к магнитным полюсам частицы проникают в атмосферу, заставляя газы в ней светиться. Во время сильного солнечного ветра полярные сияния на Земле одновременно случаются как на южном, так и на северном полюсе. Полярное сияние Юпитера, как показали наблюдения последних лет, не связано с солнечным ветром, и над раскрытием их загадки ученые гадают уже долгое время.

Фото: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Betsy Asher Hall/Gervasio Robles

Год назад ученые, изучив данные, полученные при помощи телескопа «Чандра», выдвинули предположение, что рентгеновские полярные сияния могут возникать в результате столкновения корональных выбросов Солнца и магнитного «щита» планеты и выделения огромного количества энергии. Эти выводы они планировали проверить, используя европейский орбитальный телескоп XMM Newton.

Дальнейшие наблюдения позволили ученым сделать неожиданное открытие, которое заставило их сомневаться в первоначальной гипотезе образования рентгеновских полярных сияний Юпитера. Данну и его коллегам удалось найти следы рентгеновских полярных сияний на южном полюсе планеты-гиганта, где раньше ученые никогда не видели подобных вспышек и считали, что они не должны там происходить.

Детально изучив свойства вспышек, астрономы обнаружили, что эти всплески рентгеновского излучения рождались совсем не в то время, когда их аналоги появлялись на северном полюсе, и обладали совершенно другой яркостью и прочими физическими характеристиками. Подобное поведение «южных» вспышек полностью не соответствовало прошлогодней теории Данна, постулировавшей, что они должны порождаться одними и теми же процессами и происходить одновременно.

Ученые надеются, что загадки сможет раскрыть зонд Juno, который периодически сближается с планетой и пролетает над ее полюсами. К сожалению, зонд не оснащен рентгеновскими датчиками, однако его остальные приборы могут наблюдать за изменениями в свойствах магнитного поля планеты и движением ионов в ее атмосфере. Полученные данные, рассчитывают ученые, помогут понять, что именно заставляет ионы серы и кислорода, порождающие полярные сияния на Юпитере, двигаться в сторону полюсов гиганта и попадать туда не одновременно, а в разные периоды времени.

Подобные сдвиги, по текущим предположениям ученых, могут вызывать как особенности в структуре межпланетного магнитного поля, мешающие движению частиц в одном из направлений, так и особые зоны нестабильности, возникающие из-за разных скоростей движения плазмы солнечных выбросов и верхних слоев атмосферы Юпитера.

Дальнейшие наблюдения за вспышками, надеется ученый, помогут понять, какой из вариантов ближе к истине и приблизиться к разгадке тайны рождения рентгеновских вспышек на Юпитере и других планетах-гигантах, десятки которых были недавно открыты за пределами Солнечной системы.

Лондон, Иван Гридин

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