60 тысяч имен граждан России унесет на Марс зонд NASA

Завершился второй этап по набору имен, которые на специальном чипе доставит на Марс исследовательский зонд InSight. В общей сложности около трех миллионов землян отправили заявки, среди них более 60 тысяч граждан России.

NASA объявило о старте второго этапа проекта в начале октября, заявки принимались до 1 ноября. В итоге почти 2,4 млн человек пожелали увековечить свои имена на Красной планете, из них 653 тысячи живут в США и 260 тысяч в Китае, 63,5 тысячи сообщении пришли из России, пишет РИА «Новости».

Имена участников проекта отпечатают на специально микрочипе, который поместят в зонд InSight. Это будет уже второй чип с именами, первый был подготовлен в 2015 году, тогда свои имена в NASA отправили почти 827 человек. Аппарат направится к Марсу в мае следующего года и прибудет к планете в ноябре.

Программа исследовательской станции InSight включает в себя установление сейсмографа для изучения внутренних изменений планеты. Ученые надеются, что новые данные помогут им больше узнать о строении Марса.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 02.11.17

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