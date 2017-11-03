Из-за сокращений российские космонавты на МКС работают сверхурочно

Российские космонавты стали работать по выходным из-за сокращения численности сотрудников, трудящихся на Международной космической станции (МКС). Кроме того, россиянам сократили время на адаптацию к невесомости и сборы на возвращение домой. Медики считают, что усиленная нагрузка может сказаться на состоянии здоровья космонавтов.

Режим труда российских сотрудников МКЧ был пересмотрен, пишут «Известия» со ссылкой на Институт медико-биологических проблем РАН. Из-за сокращения численности с трех до двух человек другим космонавтам приходится тратить личное время на выполнения научных программ и технического обслуживания российского сегмента станции.

Кроме того, теперь у космонавтов меньше времени на адаптацию к невесомости. Также был сокращен период на завершение дел перед возвращением на Землю. «Надо сказать, что, несмотря на сокращение научных программ, тем не менее удается выполнять значительный объем научных исследований за счет энтузиазма космонавтов, за счет того, что они соглашаются на рабочие выходные дни», – отметили в Институте медико-биологических проблем РАН.

По мнению врачей, интенсивный режим работы может сказаться на здоровье российских сотрудников. Переутомление космонавтов грозит ростом числа ошибочных действий. Примечательно, что с 2010 по 2014 год 12 из 13 российских экспедиций на МКС работали с превышением лимита рабочего времени.

Впрочем, в госкорпорации «Роскосмос» считают, что график работ составлен таким образом, чтобы нагрузка на экипаж распределялась равномерно. К тому же россияне работают во внеурочное время добровольно. «Космонавты сами изъявляют желание трудиться в свое свободное время. Например, был период, когда на российском сегменте МКС работал один космонавт», – рассказали в пресс-службе госкорпорации.

В Российской академии космонавтики имени Циолковского отметили, что переработка космонавтов – вынужденная мера, связанная с сокращением российского экипажа. Однако если бы такой режим угрожал здоровью, медики бы не пошли на этот шаг.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 03.11.17

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