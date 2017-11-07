Экипаж лунного проекта SIRIUS запрут на 17 дней в «корабле»

В рамках имитации полета к Луне шесть членов экипажа корабля запрут в ограниченном пространстве в рамках 17-суточного изоляционного эксперимента – первого из серии SIRIUS (Scientific International Research In Unique terrestrial Station), сообщили в пресс-службе Института медико-биологических проблем (ИМБП).

В основной экипаж изоляционного эксперимента «SIRIUS-17» вошли Анна Кикина, Елена Лучицкая, Наталия Лысова, Илья Рукавишников, Марк Серов, Виктор Феттер (Viktor Fetter). Дублерами в экипаж назначены: Олег Иванов, Полина Кузнецова, Александр Смолеевский. Старт эксперимента назначен на 7 ноября 2017 года. Он призван выяснить, как поведет себя экипаж из шести человек разной национальности и обоих полов в условиях практически полного отсутствия связи с Землей.

Ученые ИМБП намерены определить, смогут ли космонавты самостоятельно разработать программу действий и адаптировать её выполнение под изменяющиеся внешние условия, насколько эффективно члены экипажа будут использовать возможности космического корабля и оборудования. Кроме того, они намерены изучить распределение ролей и динамику лидерства, межгендерное взаимодействие, личное пространство, биохимию и иммунитет членов экипажа.

«Для компенсации феномена «отрыва от Земли» будут опробованы новые, перспективные системы психологической поддержки (в частности, с использованием оранжерей и виртуальных систем). Также будет определено оптимальное зонирование пространства будущих станций, произведенное с учетом не только технических ограничений, но и комфорта для членов экипажа, позволяющее минимизировать психоэмоциональное напряжение внутри команды во время МПП, что самым прямым образом должно повлиять на эффективность и успешность подобных миссий», – отметили в ИМБП.

Как напоминает РИА «Новости», ранее директор ИМБП Олег Орлов сообщил, что уже в рамках проекта SIRIUS планируется отработать элементы полета на перспективную окололунную станцию Deep Space Gateway, договоренность о создании которой, начиная с 2024 года, была достигнута Роскосмосом с США. Ради этого весь проект SIRIUS могут дополнить и расширить. Ранее планировалось, что он будет включать в себя кроме 17-суточного эксперимента трехнедельную и четырехмесячную изоляцию экипажей в 2018 году, восьмимесячный эксперимент в 2019 году и годовое «заточение» в 2020-2021 годах.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 03.11.17

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