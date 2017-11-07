Ученые нашли космическое соединение, убивающее рак

Астероид, удар которого привел к гибели динозавров, может подарить многим людям, страдающим онкологическими заболеваниями, шанс на жизнь. К таким выводам пришла группа ученых из университета Сунь Ятсена (КНР) и британского института Уорика.

Исследователи отметили, что в астероиде содержалось большое количество Иридия. Этот металл под номером 77 в таблице Менделеева является не только одним из самых плотных и тугоплавких, но и одним из самых полезных в медицинском плане.

Ученые выяснили, что соединение иридия с органическими веществами способно проникать во все слои злокачественных опухолей и разрушать их за счет заполнения их синглетным кислородом, говорится в отчете специалистов, опубликованном на портале EurekAlert. Примечательно, что здоровым клеткам не наносится никакого ущерба.

Во время эксперимента ученые «доставляли» препарат с иридием к пораженному органу при помощи лазера. Они отмечают, что платина, к группе которой относится и иридий, уже используется в 50% случаев химиотерапии. Однако препараты с иридием, имеющим чисто космическое происхождение, заметно эффективнее.

Китайские и британские исследователи рассчитывают как можно скорее перейти к клиническим испытаниям нового метода лечения рака с помощью металла, который прилетел на нашу планету с астероидом 66 млн лет назад, пишет «Утро.ру»

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 07.11.17

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