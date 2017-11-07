Ученые: На Земле в ближайшие дни возможен магнитный шторм

Ученые предупредили о сильных магнитных бурь, которые обрушатся на Землю в ближайшие дни. По их словам, пиковое состояние придется на период с 8 по 11 ноября. Бури вызваны высокой плотностью потока солнечного ветра из-за всплесков активности на ближайшей звезде, сообщает центр погоды «Фобос».

«В период с 7 по 11 ноября на Земле с вероятностью 30-35% ожидаются сильные магнитные бури, а кое-где не исключен даже магнитный шторм. Настоящее влияние солнечного ветра на землян будет ощущаться уже сегодня, а пиковое состояние магнитных бурь придется на период с 8 по 11 ноября, после чего геомагнитное поле Земли снова вернется в спокойное состояние», – говорится в сообщении.

Метеорологи предупреждают, что магнитные бури могут спровоцировать сбои в работе радиосвязи, спутниковых и энергетических систем.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.11.17

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