Ученые нашли медикаментозный способ борьбы с ожирением

Исследователи обнаружили эффективный способ борьбы с перееданием. Они выяснили, что, снизив концентрацию гормона аспрозина в крови, который отвечает за уровень глюкозы, удается ослабить чувства голода, что позволяет сократить объем потребляемой человеком пищи. Отчет об исследовании опубликован в журнале Nature Medicine.

В ходе клинических наблюдений ученые из Медицинского колледжа Бейлора в США выяснили, что некоторые пациенты с аномально слабым аппетитом имеют мутацию в гене FBN1. Исследование показало, что у этой группы людей отсутствует небольшой фрагмент белка, из которого в организме здорового человека формируется аспрозин.

Изучив действие гормона, ученые выяснили, что соединение взаимодействует с нейронами в гипоталамусе, оказывая различное влияние на два типа нервных клеток – нейроны AgRP, стимулирующие аппетит, и нейроны POMC, подавляющие его. Выяснилось, что гормон усиливает чувство голода, заставляя организм требовать больше пищи.

Кроме того, ученые обнаружили, что у людей с избыточной массой тела уровень аспрозина в крови высок. Исследователи отмечают, что уже разработали средство, полностью нейтрализующее действие гормона, а также провели первые клинические испытания, передает РИА «Новости».

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 08.11.17

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