Внеземные исследования будет курировать лично глава РАН

Программой по космосу и внеземным исследованиям займется новый глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев. По мнению экспертов, его назначение на это направление может плодотворно сказаться на научной программе в данной области, пишут «Известия». «Дано поручение провести заседания в ноябре и декабре», – заявил ученый секретарь Совета РАН по космосу Александр Алферов.

По его словам, при новом руководителе возможны небольшие корректировки секций, но, скорее всего, структура совета не претерпит изменений. Алферов также рассказал, что экс-глава Совета РАН по космосу, директор Института космических исследований Лев Зеленый станет заместителем председателя. Напомним, Совет РАН по космосу на протяжении 12 лет с момента создания возглавлял президент академии Юрий Осипов. Затем, в 2013 году, его на этом посту сменил Лев Зеленый.

Возглавив Совет академии по космосу, Александр Сергеев будет отвечать за формирование российской программы внеземных исследований и взаимодействие ученых с госкорпорацией «Роскосмос», рассказали в РАН. В последний раз глава РАН возглавлял совет в 2006 году, после этого структурой руководили вице-президенты. Возвращение к прежней схеме произошло по настоянию ученых.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.11.17

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