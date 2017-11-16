Астрономы нашли пригодную для жизни планету рядом с Землей

Всего в 11 световых годах от Земли ученые обнаружили планету, потенциально пригодную для жизни. Показатели температура и радиация на Ross 128 b близки к земным, а ее звезда относительно спокойна, что повышает шансы на существование на ней инопланетян.

Экзопланету обнаружили специалисты обсерватории Ла-Силья в Чили с помощью 3,6-метрового телескопа, передает EurekAlert со ссылкой на статью в научном журнале Astronomy & Astrophysics. Скалистая планета вращается вокруг красного карлика, возраст которого оценивается в 5 млрд лет. Старая звезда крайне редко испускает мощные вспышки, а потому климат на Ross 128 b достаточно мягкий и ровный.

По своим параметрам, находящаяся в зоне жизни планета примерно в 1,3 раза тяжелее Земли. Она получает лишь в 1,28 раза больше излучения, а температура на ее поверхности, по оценкам астрономов, лежит в диапазоне от минус 60 до 20 градусов Цельсия.

Ученые надеются, что выяснить подробности о потенциально обитаемой планете можно будет в недалеком будущем, когда будут запущены телескопы TESS, «Джеймс Уэбб» и новое поколение наземных обсерваторий.

Сантьяго, Зоя Осколкова

Сантьяго. Другие новости 15.11.17

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