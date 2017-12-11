NASA запустит три орбитальных телескопа для поиска экзопланет

Американское аэрокосмическое агентство (NASA) намерено отправить в космос в ближайшие 10 лет три новейших телескопа. Об этом американским конгрессменам объявил помощник директора агентства Томас Зурбукен, передает издание SpacePolicyOnline.

В ходе выступления на слушаниях в подкомитете по космосу палаты представителей конгресса США, Зурбукен сообщил, что цель проекта – поиск экзопланет земного типа, а работы в данном направлении начнутся уже в 2018 году. «В марте 2018 года в космос должен быть выведен аппарат TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite, спутник по исследованию планет, проходящих перед своей звездой). Сейчас продолжаются его сборка и испытания компонентов и оборудования», – пояснил Зурбукен, уточнив, что задача TESS – выявлять ближайшие к Земле планетные системы, которые по своим параметрам в наибольшей степени походят на Солнечную систему. Исследованием экзопланет в этих системах займутся телескопы, которые отправятся на околоземную орбиту вслед за TESS.

По словам представителя счётной палаты США Кристины Чаплан, на реализацию проекта аэрокосмического агентства планируется направить «не менее $12,4 млрд», что составляет половину бюджета департамента астрофизики NASA. Она также посоветовала управляться с этими средствами «осмотрительно».

Как писал «Новый День», ранее в созвездии Льва была обнаружена «увеличенная копия» Земли – планета K2−18b. Астрономы уверены, что объект находится в обитаемой зоне своего светила, следовательно, на ее поверхности может присутствовать вода в жидком виде.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 11.12.17

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