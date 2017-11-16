Ученые: Мыши-самцы охотно бросают завязывающих с алкоголем партнерш

Ученые выяснили любопытный аспект в поведении желтобрюхих полевок, которые отличаются выраженной моногамностью, из-за чего считаются идеальными модельными животными для изучения отношений между полами. Кроме того, это единственные мыши, употребляющие спиртосодержащие напитки по доброй воле. Оказалось, что самцы этого вида грызунов бросают партнерш, если те начинают употреблять меньше алкоголя. Самки в схожей ситуации свое отношение к партнеру не меняют.

Сотрудник Университета штата Орегон Андрей Рябинин совместно с коллегами заинтересовался открытым в 2015 году фактом, что полевки иногда предпочитают выпивку соитию с партнером и продолжил исследования. Ученые искусственно создали разницу в количестве привычно употребляемого мышами алкоголя: часть животных получала поилки с алкогольным напитком, часть – и с водой и с алкоголем. Через неделю полевкам позволили общаться с другими мышами.

Оказалось, что сильно пьющие самцы с готовностью меняли свою сдержанную в употреблении спиртного партнершу на более пьющую. А самки, в чьих клетках была лишь алкогольная поилка, были индифферентны к новым самцам. Если мыши выпивали в течение суток равное количество алкоголя, пара не распадалась.

Ученые полагают, что социальное поведение в отношении партнеров, регулярно подвергающихся интоксикации, имеет не только социальную, но и биологическую подоплеку, а механизмы, регулирующие такое поведение, еще предстоит изучить. Как передает Naked-science.ru, доклад о результатах исследования Рябинин представил на ежегодном собрании Нейробиологического общества в Вашингтоне.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 16.11.17

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