Ученые: мытье посуды продлевает жизнь

Ежедневные легкие физические упражнения, например, мытье посуды и другие домашние работы, оказывают положительное влияние на продолжительность жизни. К таким выводам пришли медики из США. Их исследование опубликовано в Journal of the American Geriatrics Society.

Медики наблюдали за 6 тысячами женщин в возрасте от 65 до 99 лет. Они отслеживали физическую активность участниц эксперимента с помощью фитнес-трекеров на протяжении недели. Затем врачи наблюдали за состоянием их здоровья следующие три года.

Оказалось, что смертность среди тех, кто уделял физической активности по крайней мере 30 минут в день, оказалась на 12% ниже, чем у ведущих преимущественно неподвижный образ жизни. Увеличение ежедневной нагрузки до часа снижало вероятность смерти на 39%.

По мнению ученых, под определение физической активности попадают домашние работы, в том числе уборка и мытье посуды, а также прогулки на свежем воздухе, передает РИА «Новости». «Долгое время считалось, что подобной деятельности недостаточно, чтобы быть здоровым. Но теперь у нас есть доказательство, что даже легкая физическая нагрузка снижает для женщин вероятность смерти в последующие три или четыре года», – заявила старший специалист исследования Андрэа Лакруа.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 20.11.17

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