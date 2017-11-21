В Солнечную систему прилетел астероид странной формы

Астрономы обнаружили астероид, который похож на огромную сигару. Метеориты подобной формы в Солнечной системе ученые еще не встречали.

Странное космическое тело прилетело из другой звездной системы. С помощью телескопа Pan-STARRS Оумуамуа удалось определить, что астероид имеет сигарообразную форму – его длина составляет порядка 400 метров и в десять раз превышает толщину, сообщается на сайте Европейской южной об­сер­ва­то­рии (ESO).

Чилийские астрономы, присоединившиеся к исследованию диковинного астероида, определили, что период его вращения составил порядка 7,3 часа.

Исследователи ранее не встречали таких вытянутых объектов в Солнечной системе. Кроме того, поверхность астероида красноватого цвета, такой оттенок имеют космические тела во внешних областях нашей системы.

Гонолулу, Зоя Осколкова

Гонолулу. Другие новости 21.11.17

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