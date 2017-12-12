Астероид Оумуамуа проверят на наличие источников сигналов инопланетян

Исследователи намерены проверить, является ли сигарообразный астероид с названием Оумуамуа кораблём пришельцев. Такой целью задались участники проекта по поиску внеземных цивилизаций Breakthrough Listen.

Из опубликованного на сайте проекта сообщения следует, что «космического странника» обследуют при помощи радиотелескопа Грин-Бэнк, который расположен в американском штате Вирджиния. Исследование стартует уже 13 декабря. В первую очередь ученых интересует, не передает ли объект какие-либо радиосигналы.

Как напоминает RT, астероид Оумуамуа астрономы обнаружили в октябре 2017 года. Ученые считают, что он имеет весьма необычную для астероидов сигарообразную форму. Его длина составляет порядка 200 метров. Именно это заставляет экспертов предполагать, что «космический странник» ни что иное, как межзвездный корабль пришельцев.

«Появление Оумуамуа в Солнечной системе даёт нам уникальную возможность проверить, присутствуют ли на его поверхности источники инопланетных радиосигналов», – заявил Эндрю Симион из центра SETI в университете Беркли (США). В апреле представители проекта Breakthrough Listen заявили об обнаружении 11 сигналов в космосе, которые, по их мнению, могут исходить от инопланетных цивилизаций. Breakthrough Listen, созданный в 2016 году, является проектом российского предпринимателя Юрия Мильнера.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 12.12.17

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