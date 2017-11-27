На обшивке МКС нашли живые бактерии из космоса

Ученые обнаружили на внешней поверхности российского сегмента Международной космической станции (МКС) живые бактерии из космоса. По их мнению, они прилетели из космоса. Сейчас микробов изучаются на Земле. По предварительным оценкам экспертов, они не представляют угрозы, рассказал космонавт Антон Шкаплеров.

Космонавт пояснил, что микроорганизмы были обнаружены в пробах, которые космонавты берут с поверхности МКС в рамках космической программы с помощью ватных палочек. Заборы проб обычно производятся с теневых сторон станции, а также там, где могут скапливаться частицы сгоревшего топлива от работы двигателей. Изучение образцов проводится на Земле.

«Теперь выяснилось, что откуда-то на этих тампонах обнаружились бактерии, которых не было при запуске модуля МКС. То есть они откуда-то прилетели из космоса и поселились на внешней стороне обшивки. Пока они изучаются, и, похоже, что никакой опасности не несут», – приводит ТАСС слова Шкаплерова.

Кроме того, космонавт рассказал, что ранее на внешней обшивке МКС уже находили бактерии, но они были земного происхождения. Бактерии выжили, несмотря на то, что на протяжении трех лет находились в космическом вакууме при перепадах температуры от минус 150 до плюс 150 градусов Цельсия. Он объяснил, что они, по всей видимости, были занесены на обшивку МКС случайно на планшетах для научных экспериментов, которые закрепляют на борту станции на длительное время для изучения воздействия космического пространства на те, или иные объекты.

Шкаплеров возглавит новый экипаж космической станции, который должен стартовать на МКС 17 декабря.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 27.11.17

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