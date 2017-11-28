Эксперты подсчитали, на сколько выпускники вузов живут дольше неучей

Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) провели исследование о том, как уровень образования человека влияет на продолжительность жизни россиян. Они пришли к выводу, что граждане, получившие высшее образование, живут на 5-10 лет дольше тех, кто закончил лишь среднюю школу. Оказалось, что у мужчин, которые закончили вуз и тех, кто в него не поступил, разница в продолжительности жизни больше (8,5 года), чем у женщин (6,1 года).

То, что люди с высшим образованием чаще получают более высокооплачиваемую работу с минимальными уровнями травматизма и вредности, а также зарабатывают «головой», а не тяжелым физическим трудом – не секрет. Но на этот раз ВШЭ представила конкретные данные, пишет «Коммерсантъ».

Эксперты подсчитали, что мужчины с высшим образованием переживают тех, кто не получил аттестат о полном среднем образовании на 13,2 года. В целом за несколько десятилетий продолжительность жизни россиян выросла у всех слоев населения более чем на 2 года. Однако если для мужчин с высоким уровнем образования этот рост был непрерывным, то для остальных в период 1990-х годов показатель продолжительности жизни упал и в 1998 году оказался ниже, чем в 1989 году.

Опыт Финляндии и Чехии, где хорошо развита охрана труда и существуют универсальные системы здравоохранения, различия в продолжительности жизни мало- и высокообразованных людей не превышают одного-двух лет. В США же ситуация отличается кардинальным образом. Обладатели только лишь школьных аттестатов живут на 12 (женщины) и 16 (мужчины) лет меньше выпускников университетов.

Москва, Иван Гридин

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