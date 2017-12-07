Ученые обнаружили далекий сверхмассивный квазар – ровесник Вселенной

Международная группа ученых, в состав которой вошли астрономы из Чили и США сделала удивительное открытие. Они обнаружили одну из старейших из известных во Вселенной сверхмассивных черных дыр. По расчетам ученых, объект образовался всего лишь через 690 млн лет с момента Большого взрыва, что по космическим меркам составляет буквально мгновение. На тот этапе Вселенная была сформирована приблизительно на 5%.

Квазар с гигантской черной дырой в центре получил название ULAS J1342+0928. Он расположен на удалении в 13,1 млрд световых лет от Земли. Обнаружить ровесника вселенной удалось благодаря данным, полученным телескопами в Аризоне, Чили и на Гавайях. Предыдущий рекорд принадлежал сверхмассивной черной дыре ULAS J1120+0641. Она на 600 млн световых лет ближе к Земле и на 60 млн лет моложе нынешней находки, пишет Space.com.

Тем не менее, к моменту образования ULAS J1120+0641 Вселенная была сформирована уже на 10%, пояснил руководитель группы исследователей Эдуардо Баньядос. По его словам, масса открытой черной дыры в 800 миллионов раз превышает массу Солнца.

Квазарами называют центральные части галактик, напоминает «РГ». В центре квазара находится массивная черная дыра, поглощающая материю, которая «падает» в дыру по спирали. Во время этого процесса происходит разогрев материи до миллионов градусов, который сопровождается излучением во всем спектре: от рентгеновского до инфракрасного.

Эксперты отмечают, что дальний квазар – редкая находка: чтобы обнаружить ULAS J1342+0928, астрономам пришлось обшарить десятую часть видимого с Земли космического пространства. По мнению ученых, в доступном нам секторе космоса находятся от 20 до 100 подобных объектов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.12.17

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