Ученые связали пьянство с объемом бокалов

Британские ученые выяснили, чем вызван рост потребления вина в последние десятилетия. Оказалось, что причина тому – увеличение объема бокалов. Исследование опубликовано в BMJ, сообщает Кембриджский университет.

Исследователи изучили исторические и архивные данные, а также антикварную посуду из музеев и частных коллекций. Это позволило понять, как менялся объем бокалов за последние 300 лет. Оказалось, что за три века средняя емкость винных бокалов выросла почти в семь раз, с 66 миллилитров в 1700-м до 417 миллилитров в начале 2000-х. При этом средняя емкость бокала в 2016-2017 годах достигла 449 миллилитров.

Ученые считают, что увеличение объема посуды способствовало росту употребления алкоголя, причем в последние десятилетия такая зависимость усилилась. Так, потребление вина за 1960-1980 годы выросло в четыре раза, а затем почти удвоилось за 1980-2004 годы, пишет «Лента.ру».

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 13.12.17

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