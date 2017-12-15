Ученые предрекли столкновение с изменившим траекторию полета астероидом

Астероид Sitric977 изменил траекторию движения и вновь сблизится с Землей уже через год. Такое заявление сделали астрофизики из США. Учены американского аэрокосмического агентства (NASA) считают, что небесное тело может упасть на Землю уже в 2018 году.

Ранее астрономы прогнозировали, что «космический странник» столкнется с нашей планетой 12 декабря, но этого не произошло. Ученые отметили, что 11 декабря после сближения с Землей астероид изменил свою траекторию и удалился в космическое пространство.

Позднее астрономы выяснили, что на некотором отдалении от Луны астероид столкнулся с метеоритами, что и заставило его изменить траекторию движения. Учены допускают, что к моменту нового визита в околоземное пространство астероид уменьшится в размерах и в случае столкновения с нашей планетой существенных разрушений не последует, пишет Gazetadaily.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 15.12.17

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