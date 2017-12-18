Ученые: Антитабачные плакаты вызвали у подростков желание курить

Устрашающие иллюстрации на плакатах и сигаретных пачках могут провоцировать склонность к курению у подростков. Таковы данные исследования, проведенного американскими учеными и в котором принимал участие 441 тинейджер. По мнению исследователей, эти картинки могут склонить к вредной привычке подростков, изначально находящихся в зоне высокого риска.

Для эксперимента исследователи воссоздали в отдельном помещении интерьер небольшого магазина на автозаправке, где «продавались» предметы первой необходимости. Подростки в возрасте от 11 до 17 лет заполнили анкету об отношении к курению и указали, насколько они склонны к тому, чтобы начать курить. До начала исследования курить пробовали 5% опрошенных, у 20% ученые выявили высокий риск склонности к курению.

После этого подростки получили по 10 долларов, чтобы они могли потратить на все, что захотят в этом «магазине». Участников эксперимента поделили на четыре группы. Для первой пугающие плакаты повесили у стойки с сигаретами в торговом зале, для второй – у кассы. Третья и четвертая группы посещали «магазин» без антитабачных постеров. После завершения эксперимента подростки снова заполнили анкету.

Выяснилось, что риск склонности к развитию вредной привычки значительно вырос только у тех подростков, которые изначально входили в группу высокого риска (20% участников исследования). На остальных посещение «магазина» не повлияло. Их уровень риска остался прежним вне зависимости от того, были ли в помещении плакаты и где они висели, пишет Naked-science. Авторы исследования объяснили такой результат следствием защитного механизма, развивающегося у подростков из группы риска. Он мог заставить детей недооценивать опасность курения для здоровья. Также яркий постер с изображением поврежденных зубов мог привлечь внимание к самой стойке с сигаретами.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 15.12.17

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