Новое поколение перейдет на беспохмельный синтетический алкоголь

На Западе подрастающее поколение, когда повзрослеет, полностью откажется от употребления традиционного алкоголя, предпочтя ему беспохмельный синтетический аналог. Такое заявление сделал ученый и бывший советник правительства Великобритании по вопросам фармакологии Дэвид Натт, пишет Independent.

Эксперт считает, что синтетический алкоголь будет вызывать такие же ощущения, что и традиционное сегодня спиртное, однако не будет оказывать такого токсического воздействия на организм и вызывать похмелья. «Лет через 10-20 западное общество совсем прекратит употреблять алкоголь, кроме редких случаев», – заявил он.

Натт сравнил эволюцию алкогольных напитков с постепенным переходом от обычных сигарет к электронным, который особенно заметен в Великобритании. «Алкоголь убивает больше людей, чем малярия, менингит, туберкулез и даже лихорадка денге вместе взятые. Разве не было бы прекрасно, если бы мы смогли заменить алкоголь чем-то, что не вызывало бы такого количества смертей?» – резюмировал Натт.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 19.12.17

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