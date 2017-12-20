Курилам грозит сильнейшее за 4 века землетрясение

Российские сейсмологи считают, что вероятность мощного землетрясения в Японии и на Курилах в ближайшие 30 лет очень велика. Таким образом дальневосточные ученые заочно согласились с японскими коллегами, которые дали такой прогноз.

Расчеты японских ученых свидетельствуют о том, что в течение 30 лет в районе северного острова Хоккайдо и островов Итуруп и Шикотан Курильской гряды с вероятностью до 40% может произойти сильнейшее землетрясение магнитудой более 8,8 балла. Эксперты подчеркивают, что подземные толчки такой силы происходят в Курило-Камчатском желобе в среднем раз в 350 лет, а со времени последнего землетрясения прошло уже более 400 лет.

По словам представителя Регионального информационно-обрабатывающего центра «Владивосток» Российской службы предупреждения о цунами, подобное сильное землетрясение в ближайшие 30 лет на Курилах вполне возможно, передает РИА «Новости».

«Не знаю насчет магнитуды 8,8, но сильное сейсмособытие возможно. Вероятность есть, тем более, что это прогноз японских ученых, которые сведущи в этих вопросах и более развиты в техническом смысле. Чистой закономерности, когда, например, сильное землетрясение происходит раз в 30 лет, нет, но есть примерные сроки, когда активность территории повышается, а затем идет на спад. С точностью до 30 лет определить сложно, этот срок может быть больше или меньше. Прогноз здесь можно дать лишь приблизительно и с примерной максимальной магнитудой», – сказал собеседник.

Петропавловск-Камчатский, Иван Гридин

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 20.12.17

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