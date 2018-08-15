Япония готовится к катастрофическому извержению вулкана

Правительство Японии создало кризисный штаб из-за опасности катастрофического извержения вулкана Синдакэ на юго-западе страны, о котором предупредили ученые. Об этом сообщает японское информационное агентство «Киодо».

Основанием для столь экстренной меры стало заявление руководства Главного метеорологического управления Японии. Эксперты предупредили высокой вероятности сильного извержения вулкана на острове Кутиноэрабу, которое может привести к катастрофическим последствиям и большим человеческим жертвам. Данные специалистов основаны на значительном росте числа вулканических землетрясений.

«Эпицентр толчков сейчас находится почти там же, где он находился при извержении в мае 2015 года. Вулканическая активность может еще более усилиться», – заявили ученые. В связи с полученными данными управление распорядилось о повышении уровня опасности в этом районе до четвертого. Он подразумевает подготовку к эвакуации.

Ведомство предупредило граждан о высокой опасности падения вулканических бомб и истекания мощных потоков лавы в случае извержения. В связи с этим всем находящимся в 3-километровой зоне от вулкана Синдакэ людям следует соблюдать крайнюю осторожность и быть готовыми экстренно покинуть опасную территорию.

Напомним, в мае 2015 года на Кутиноэрабу внезапно началось сильное извержение вулкана. Все население острова было экстренно эвакуировано, а уровень опасности был повышен до 5. Жители смогли вернуться в свои дома только, спустя 7 месяцев, в декабре.

Как писал «Новый День», ранее российские сейсмологи заявили о высокой вероятности сильнейшего за четыре века землетрясения в Японии и на Курилах. По их расчетам, его следует ожидать в ближайшие 30 лет. Таким образом дальневосточные ученые заочно согласились с японскими коллегами, которые дали аналогичный прогноз.

Расчеты японских ученых свидетельствуют о том, что в течение 30 лет в районе северного острова Хоккайдо и островов Итуруп и Шикотан Курильской гряды с вероятностью до 40% может произойти сильнейшее землетрясение магнитудой более 8,8 балла. Эксперты подчеркивают, что подземные толчки такой силы происходят в Курило-Камчатском желобе в среднем раз в 350 лет, а со времени последнего землетрясения прошло уже более 400 лет.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 15.08.18

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