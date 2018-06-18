Ученые нашли новый способ предсказывать цунами и землетрясения

Ученые обнаружили неочевидное свойство глобальной сети оптоволоконных кабелей, которая проложена по дну Мирового океана. Исследователи из университета Калифорнии считают, что сеть кабелей может служить подводными детекторами землетрясений.

Абсолютное большинство сейсмических станции расположены на суше. В результате наблюдение за землетрясениями на дне океанов оказывается весьма затруднительным. Использование более миллиона километров подводных кабелей для мониторинга землетрясений на морском дне стали бы «большим шагом вперед для изучения недр Земли», отметил руководитель группы сейсмологов Барбара Романович.

Кроме того, использование кабелей сделает систему предупреждения о цунами совершенной. Принцип использования подводной сети оптоволоконных кабелей для фиксации землетрясений весьма прост. Исследователи направляют лазер в один конец оптоволокна и следят за светом, который выходит с другого конца. Когда сейсмическая волна движет кабель, она искажает лазерный луч. Сравнивая исходный лазерный сигнал со светом, выходящим из кабеля, исследователи определяют, насколько искажен луч на этом пути – и, следовательно, силу сейсмической волны, пишет «Хайтек».

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 14.06.18

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