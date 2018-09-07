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Пятница, 7 сентября 2018, 11:52 мск

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На Аляску обрушилось цунами высотой 200 метров

Американские ученые нашли на Аляске следы от 200-метровой волны. Цунами спровоцировал оползень. Одномоментно в воду обрушилось почти 200 млн тонн камней.

По словам специалистов Университета штата Вашингтон в Такоме, это случилось еще в 2015 году, однако из-за малонаселенности территории цунами осталось незамеченным. Происшествие не привело к человеческим жертвам, сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports.

Специалисты изучили обломки деревьев, почву и нагромождения камней и пришли к выводу, что огромный оползень, вызванный таянием ледника Тиндалл, вызвал гигантское цунами высотой почти двести метров, обрушившееся на побережье фьорда Таан.

По оценкам ученых, масса каменного оползня составляла 180 млн тонн. Это было четвертое по величине цунами в мире, достоверно зафиксированное специалистами за последние сто лет.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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