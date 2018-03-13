Ученые предсказали мощнейшее землетрясение на Камчатке и Курилах до конца года

В районе Северных Курил и южной части Камчатского полуострова до конца 2018 года с высокой вероятностью произойдет сильное землетрясение магнитудой около 8,0 баллов. С соответствующим, предупреждением выступил Центр «Антистихия» МЧС РФ.

«В районе Северных Курильских островов и южной части полуострова Камчатка действует среднесрочный прогноз землетрясения магнитудой М>7,7 по 1 декабря 2018 года», – приводит выдержку из документа РИА «Новости». В нем также отмечается, что для Южных Курил до 1 июля текущего года сохраняется прогноз землетрясения магнитудой более 7,4 балла.

Специалисты «Антистихии» отмечают, что в 2017 году уровень сейсмической опасности на территории России превысил показатель 2016 года. Так, за 11 месяцев 2017 года в РФ было зарегистрировано 465 землетрясений магнитудой 3,5 (в 2016 – 449). Высокая сейсмическая активность сохраняется в Курило-Камчатской и Сахалинской сейсмических зонах последние 12 лет.

Стоит отметить, что в 2017 году на территории Дальневосточного федерального округа 43 из 299 землетрясений магнитудой 5,0 и более вызвали толчки силой от 2 до 4 баллов и ощущались в прилегающих к эпицентрам населенных пунктах (за аналогичный период 2016 года – 287 землетрясений, из них 46 магнитудой 5,0 и более). Жертв, разрушений и ЧС, вызванных сейсмическими событиями в 2017 году, не зарегистрировано.

Петропавловск-Камчатский, Иван Гридин

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 13.03.18

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