Жестокий эксперимент с таксой настроил Сеть против Рогозина

Общественность возмутилась экспериментом над таксой, который представил вице-премьер России Дмитрий Рогозин в ходе визита в РФ президента Сербии Александра Вучича. Собаку опустили в кислородосодержащую жидкость, животное адаптировалось и начало дышать этой субстанцией. Однако вместо гордости за российских ученых многие, увидевшие ролик, заявили о жестокости Рогозина и предложили ему самому нырнуть в эту жидкость.

Демонстрация достижения Фонда перспективных исследований проходила в присутствии сербского президента. Таксу насильно удерживали в растворе, пока легкие пса не заполнились жидкостью, затем животное вытащили и держали над тазиком. Такса вновь стала дышать обычным воздухом, но долго кашляла. «Пятый канал», опубликовавший запись эксперимента, уточнил, что животное во время съемки не пострадало.

Ученые, работавшие над проектом, заявили, что такую технологию можно использовать для спасения подводников, выхаживания недоношенных детей и оказания помощи людям, получившим ожоги верхних дыхательных путей.

Вучич погладил собаку и заявил, что он впечатлен увиденным. Сам Рогозин написал в своем микроблоге: «Не хочу разжигать лишние страсти, но под эгидой @fpi_russia (Фонда перспективных исследований – прим. ред.) действительно идет колоссальная научно-экспериментальная работа, результаты которой еще долгое время будут носить сугубо конфиденциальный характер».

В шоке от эксперимента оказались пользователи социальных сетей. Многие посчитали опыт живодерством и предложили Рогозину лично проделать то же самое. «Жестокое обращение с животным для причинения ему боли или страданий, совершенное группой лиц по предварительному сговору с публичной демонстрацией в СМИ, с использованием служебного положения – от трех до пяти», – пишет один из комментаторов.

Кроме того, пользователи напомнили, что подобная разработка была представлена еще в 1970-х годах, об эксперименте тогда писал журнал «Техника молодежи». В качестве подопытного также выступала такса: «Вы ничего нового не придумали, похоже на имитацию работы». Некоторые напомнили, что в стране еще много других нерешенных проблем: «Ну вот, дышать под водой научились, можно и за дороги взяться».

Рогозин отреагировал на критику, обосновав проведение опыта над таксой необходимостью создания технологий спасения людей. «Сначала собака, потом еще более сложный организм», – написал он.

В свою очередь Кремль заступился за Рогозина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не увидел ничего предосудительного в эксперименте с собакой, передает радио «Говорит Москва». «Такса жива. Почему вопросы, не понятно. Там водой никто не пытал собаку», – сказал Песков.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 20.12.17

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