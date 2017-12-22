Российский космонавт разглядел на Земле аэродром для НЛО

Российский космонавт Сергей Рязанский, недавно вернувшийся из полугодовой экспедиции на МКС, поведал о загадочных объектах, которые он наблюдал из космоса. На орбите космонавт не только работал, но и много фотографировал. Об этом он рассказал в интервью «Комсомольской правде».

По словам Рязанского, самый любимый объект для съемки всех космонавтов – уникальное геологическое образование в пустыне Сахара, Эр-ришад, которое называют глазом Африки. Он много фотографировал ночную Москву, другие российские и европейские города, различные острова, горы, вулканы. При этом ему приходилось наблюдать необычные объекты, загадку появления которых он так не смог разгадать. «В одной из стран Европы, назовем это так, есть большая лесная территория. На ней выстрижены круги, треугольники, квадраты, – рассказал космонавт, добавив, что эти объекты занимают сотни километров и соединены между собой. Рязанский уверен, что эти фигуры искусственного происхождения, однако не нашел о них никаких сведений. Он не исключил, что это может быть аэродромом для НЛО. «Очевидно, что кто-то специально это делает. Вот только зачем? В интернете нет информации. Скорее всего, военный полигон, раз не пишут... Может, посадочная площадка для инопланетян?», – допустил он.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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