Ученые выяснили, как размер зарплаты влияет на склонность к ожирению

В США ученые выявили взаимосвязь между размером зарплаты женщин и мужчин и тем, насколько они подвержены ожирению. В случае с представительницами прекрасной половины человечества связь оказалась более ярко выраженной. Результаты исследования опубликованы в еженедельном отчете Центров по контролю и профилактике заболеваний США. Это федеральное агентство американского Министерства здравоохранения.

Специалисты проанализировали данные, полученные за 2011-2014 годы в рамках Национальной программы проверки здоровья и питания (NHANES) США. Выяснилось, что люди с высоким уровнем доходов реже сталкиваются с ожирением. В среднем показатель составил 31,2%. Среди представителей среднего класса таким проблемам оказались подвержены 40,8% участников исследования. Среди самых бедных – 39%. Новая работа позволила выяснить, что обеспеченность по-разному влияет на здоровье женщин и мужчин.

Оказалось, что от ожирения страдают 45,2% живущих за чертой бедности женщин. Это очень высокий показатель. Представительницы прекрасной половины человечества, имеющие средний доход, сталкиваются с этой проблемой несколько реже – здесь показатель составил 42,9%. Наконец, среди финансово обеспеченных только 29,7% страдали от ожирения. У мужчин склонность к ожирению чаще проявлялась у представителей среднего класса. Показатель составил 38,5%. Среди живущих за чертой бедности ожирение было у 31,5%. Также от этой проблемы страдали 32,6% самых состоятельных мужчин.

Более всего ожирение было распространено среди афроамериканцев (речь идет о представителях обоих полов). Сразу за ними идут испаноязычные граждане, передает Naked-science.ru. Ну, а менее всего проблеме ожирения оказались подвержены азиаты. Также в очередной раз подтвердился тезис о зависимости лишних килограммов и уровня образования. Чем образованней был человек, тем реже он сталкивался с ожирением. Ученые затрудняются однозначно назвать причину общей картины. При этом они делают акцент на важности образования для сохранения здоровья. Кроме того, полученные результаты могут позволить экспертам выработать более правильные методы для борьбы с ожирением.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 22.12.17

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