Ученые: Ржавчина пшеницы угрожает уничтожить посевы по всему миру

Ученые из Австралии, США и Великобритании сильно обеспокоены «возрождением» пшеничной ржавчины, так как эта проблема может угрожать мировой продовольственной безопасности. Над проблемой совместно работают Сиднейский университет, Организация научных и промышленных исследований Содружества (CSIRO), британская Rothamsted Research, а также Университет Миннесоты и Министерство сельского хозяйства США.

Исследователи выделили ген возбудителя ржавчины, обнаружив который, пшеница «включает» сопротивление, пишет журнал Science. Эксперты отмечают ржавчина – наиболее опасный патоген пшеницы. Его возрождение будет означать, потенциальную угрозу уничтожения посевов. «Впервые можно будет сделать ДНК-тестирование, чтобы определить, сможет ли ржавчина в пшенице в любой точке мира преодолеть ген устойчивости к этому патогену, называемый Sr50, который вводится в высокоурожайные сорта пшеницы. Это покажет, нужно ли быстро опрыскивать данный урожай пшеницы дорогостоящим фунгицидом для защиты от ржавчины, что в противном случае приведет к разрушению урожая в течение нескольких недель», – рассказал профессор Сиднейского университета Роберт Парк.

По словам его коллеги Джиапенга Чена, который инициировал работу по секвенированию и анализу генома вирулентного изолята ржавчины, это первый важный шаг в решении диагностических проблем, вызванных постоянно изменяющимися новыми штаммами возбудителя ржавчины. «Это как продолжающаяся гонка вооружений. Мы должны на шаг опережать этот изменяющийся патоген. Последняя крупная эпидемия ржавчины пшеницы в 1973 году только в Австралии нанесла ущерб в 300 млн долларов. Представьте, что это было бы сегодня», – подчеркнул Роберт Парк.

Соавтор исследований, Костя Канюка из сельскохозяйственного научного центра Rothamsted Research (Великобритания), отметил, что стеблевая ржавчина возвращается в Европу, например, в Швеции были зафиксированы случая заражения посевов не далее как в этом году. Эта болезнь угрожает странам Азии и США, пишет «Агро бизнес». «Высоко вирулентная раса ржавчины Ug99, которая возникла в 1998 году в Уганде, стал еще более мощной, распространившись через Африку и Ближний Восток, и готовится грозно пройти по Азии», – говорит Канюка.

Сидней, Иван Гридин

Сидней. Другие новости 26.12.17

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