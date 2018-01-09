Путешествия во времени скоро станут реальностью? Ученые нашли «тень» четвертого измерения

Западным ученым впервые удалось вплотную приблизиться к открытию четвертого измерения, которое, согласно теории Альберта Эйнштейна, открывает для человека возможность путешествия во времени. Результаты соответствующего исследования опубликованы в журнале The Nature.

Как отмечается, американские ученые базировалось на исследованиях, за которые в 2016 году была присуждена Нобелевская премия. Речь идет о топологическом подходе к объяснению квантового эффекта Холла, согласно которому трехмерные предметы отбрасывают двухмерные тени, позволяющие судить о форме этих предметов.

«Когда было высказано предположение, что квантовый эффект Холла можно наблюдать в четырехмерном пространстве, который считался чисто теоретическим, потому что реальный мир состоит из трех пространственных измерений», – прокомментировал руководитель исследования профессор Песильнванского университета Микаэль Рехтсман ScienceDaily.

По его словам, теоретически действительно удалось доказать, что эффект Холла можно запустить и в другую сторону: когда электрический заряд «зажат» между двумя поверхностями, он ведет себя как двухмерный материал. Физики выяснили, что с помощью фотонов – частиц света, протекающих через сложную структурированную стеклянную конструкцию – волноводный массив можно увидеть четырехмерную форму объекта.

Как отмечает International Business Times, над аналогичным исследованием также трудилась команда европейских ученых, которые охладили атомы до предельно низких температур, а затем помощью лазеров заставили их двигаться. Вариации в движении атомов тоже показали форму объекта.

Рехтцман обратил внимание, что некоторые металлические сплавы – квазикристаллы – имеют «скрытые размеры», так как у них нет повторяющихся звеньев. По мнению ученых, их структуры нужно воспринимать, как проекции из пространства более высокого порядка в реальный трехмерный мир. Примечательно, что такие сплавы уже давно используются для покрытия некоторых антипригарных сковородок.

Напомним, трёхмерное пространство – геометрическая модель материального мира, оно имеет три однородных измерения – высоту, ширину и длину, то есть описывается тремя единичными ортогональными векторами.

В соответствии с теорией относительности, Вселенная имеет три пространственных измерения и одно временное измерение. Они связаны в единое целое и способны переходить друг в друга при смене наблюдателем системы отсчёта.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 09.01.18

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