Ученые решили лечить рак мозга при помощи вируса

Природный вирус способен помочь в лечении опухолей головного мозга за счет усиления иммунной реакции организма, что позволяет успешнее бороться с раковыми клетками. К таким выводам пришли ученые из Университета Лидса вместе с сотрудниками других научных центров Великобритании, США и Канады. Отчет о проделанной работе опубликован в Science Translational Medicine, передает «Наука и жизнь».

Противовирусная защита в раковых клетках работает слабее, чем в здоровых, поэтому вирусы атакую в первую очередь опухоль. Кроме того, что вирусы сами по себе губят клетки, они привлекают внимание иммунитета, у которого вдруг «открываются глаза» на рак.

Сам по себе вирус избавлял от рака 20-30% мышей, что не так много. Но когда вирус объединили с активирующим иммунотерапевтическим средством, доля вылеченных мышей выросла до 60-90%. Возможно, что именно онколитические вирусы помогут, наконец, сделать трижды негативный рак груди не таким устрашающим, каким он пока что остается.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.01.18

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