Ученые: Антидепрессанты эффективнее иммуностимуляторов и витаминов

Сибирские ученые доказали, что хронический социальный стресс вызывает изменения в работе многих нейрохимических систем мозга, что приводит к подавлению иммунитета и даже развитию злокачественных опухолей. Об этом заявили в пресс-службе Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук (ИЦиГ СО РАН). Исследования также проводили ученые Института клинической и экспериментальной лимфологии СО РАМН.

Результаты комплексного исследования подтвердили, что состояние хронического социального стресса, знакомое многим современным людям, оказывает серьезное негативное влияние на организм. Механизмы этого воздействия ученые детально описали в статье Журнала высшей нервной деятельности имени И.П. Павлова.

«Сейчас исследователи могут с уверенностью сказать, что хронический социальный стресс является мощным психопатогенным фактором. Он вызывает изменения в работе многих нейрохимических систем мозга, вплоть до изменений экспрессии генов. В результате формируется психоэмоциональное расстройство, которое длительно сохраняется, запуская целый каскад изменений в организме», – заявили ученые.

Так, у мышей, которых продолжительное время вводили в состояние социального стресса, отмечалось развитие смешанного тревожно-депрессивного расстройства, сопровождавшееся нарушениями в работе иммунной системы и даже стимуляцией процессов канцерогенеза (зарождения и развития опухолей).

«Можно сказать, что нами разработан экспериментальный подход для моделирования психогенного иммунодефицита, вызванного хроническим эмоциональным социальным стрессом. В дальнейшем, такую модель можно использовать для разработки методов его фармакологической коррекции», – пояснил автор экспериментальной модели, руководитель исследований в ИЦиГ СО РАН, профессор Наталия Кудрявцева.

По ее словам, первые шаги в этом направлении уже сделаны в ходе проведенных исследований. В частности, установлено, что первичное воздействие анксиолитиками и антидепрессантами с целью позитивного воздействия на состояние стресса более эффективно, чем прием иммуностимулирующих препаратов и витаминов.

Новосибирск, Иван Гридин

Новосибирск. Другие новости 10.01.18

Ученые решили лечить рак мозга при помощи вируса. / Заплесневела: уникальную пещеру Урала закрывают для туристов. / Японский астронавт извинился за фейковую новость о своем росте. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»