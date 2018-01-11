Ученые хотят отменить полярную ночь

Ученые предложили с помощью спутников освещать заполярные районы России в зимнее время. Авторами инициативы выступили специалисты Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия».

Свою идею ученые представят в ходе XLII Академических чтений по космонавтике, которые состоятся в период с 23 по 26 января 2018 года в Москве. «Для освещения заполярных районов России в зимний период предлагается использовать отраженный от спутников-осветителей световой поток», – говорится в тезисах доклада, опубликованных на сайте «Королёвских чтений».

Разработчики предлагают установить на спутники мембранный диск радиусом 50 метров, которые будет отражать солнечный свет и направлять его к Земле. Материал мембраны – алюминизированная полиамидная пленка толщиной 10 мкм с коэффициентом отражения 89%. Спутники находятся на приполярных орбитах.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.01.18

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