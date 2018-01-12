В диссертациях руководства Минобрнауки поищут плагиат

Глава Министерства образования и науки РФ Ольга Васильева поручила проверить на плагиат диссертации всех своих заместителей и глав департаментов ведомства, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в министерстве. Официально в ведомстве данную информацию не комментируют.

Ранее о поручении Васильевой организовать проверку сообщил РБК. По его данным, поручение было дано в связи с вопросами к диссертации замглавы Минобрнауки, академика РАН Григория Трубникова. Ранее житель Якутии Виктор Пинигин, называющий себя активистом «Диссернета», направил в Минобрнауки и академикам из «Клуба 1 июля» письмо, в котором обвинил Трубникова в плагиате в его докторской диссертации из-за схожих мест с кандидатскими двух его диссертантов, защитившихся на месяц раньше.

В самом «Диссернете», ранее жестко критиковавшем Минобрнауки из-за диссертации министра культуры Владимира Мединского, заявили, что Пинигин к ним не имеет никакого отношения и претензий к работе Трубникова у «Диссернета» нет. В организации сочли логичным, что у научного руководителя и его подопечных, работающих над общими проблемами, могут быть общие места в работах. Отметим, что Трубников курирует в Минобрнауки научное направление. По данным СМИ, он обсуждал свою диссертацию с Оольгой Васильевой.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 11.01.18

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