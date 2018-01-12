Американцы обнаружили на Марсе залежи льда

Под поверхностью Марса на глубине 1-2 метра залегают обширные пласты чистого водяного льда толщиной до 100 метров. Об открытии, которое было сделано с помощью межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), заявили ученые Геологической службы США. MRO сделала снимки подвергнутых эрозии скалистых уступов. Статья исследователей опубликована в журнале Science.

Известно, что на Марсе содержится вода в виде льда, однако она преимущественно находится в составе вечной мерзлоты (криосферы), смешанная с пылью, породами и другими включениями. На средних широтах доля водного льда в криосфере составляет всего 20 процентов, однако исследователи полагают, что они обнаружили чистую замороженную воду, которая, возможно, пригодна для употребления астронавтами.

Эксперты изучили обнажившиеся породы с помощью спектроскопа CRISM и пришли к выводу, что в них содержится замороженная вода. Данные системы THEMIS, определяющей температуру поверхности, показали, что лед образует относительно толстый слой, а не тонкую корку. Специалисты уверены, что на Марсе имеется больше доступной воды, чем считалось ранее.

Ранее научное сообщество полагало, что на низких широтах лед находится в нестабильном состоянии и быстро сублимируется, превращаясь в пар, пишет «Лента.ру». Однако залегание на небольшой глубине, вероятно, предотвращает разрушение пластов. В то же время ученые наблюдали активную эрозию уступов, вызванную таянием обнажившегося ледяного слоя.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 12.01.18

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