Ученые нашли связь между религиозной борьбой и болезнями

У людей, которые сталкиваются с трудностями в своей вере, с большей вероятностью проявятся симптомы той или иной болезни. К таким выводам пришли ученые Scientific Study of Religion. «Существует много исследований о взаимосвязи между религиозностью и физическим, а также психическим здоровьем. Тем не менее, большая часть этой работы сосредоточена на том, как религиозная вовлеченность может способствовать укреплению здоровья и благополучия. Мы с коллегами заинтересованы в духовной борьбе, потому что это дает возможность более сбалансированного взгляда на эти отношения, предлагая, чтобы религиозное участие не всегда могло быть полезным», – рассказал автор исследования Нил Краузе.

Для оценки уровня духовной борьбы ученые просили участников исследования рассказать, были ли они сердиты на бога или религию, беспокоились ли о том, что проблемы, с которыми они столкнулись, были работой дьявола или злых духов, чувствовали ли они себя виноватыми за то, что они не соответствовали их моральным стандартам, или были ли они обеспокоены тем, что у них нет конечной цели существования.

Исследователи обнаружили, что более сильная духовная борьба была связана с симптомами болезни, пишет Planet today. «Из нашей работы есть два вывода. Во-первых, участие в религии не всегда легко и иногда, религия может быть источником стресса. Во-вторых, если духовная борьба достаточно сильна, это может привести к психическим и физическим проблемам со здоровьем», – пояснил Крузе.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.01.18

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