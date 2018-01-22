Очень скоро: жители Земли увидят «кровавое» затмение Голубой Луны

Земляне смогут наблюдать 31 января редкое астрономическое явление – «Кровавую Голубую Луну» (Super Blue Blood Moon), сообщается на сайте NASA.

По данным специалистов американского аэрокосмического агентства, жителям планеты удастся увидеть Голубую Луну, то есть, второе полнолуние, приходящееся на один календарный месяц.

Наряду с этим будет происходить суперлуние, когда Луна максимально сближается с Землей. В этом момент расстояние между нашей планетой и ее спутником уменьшится с 400 тыс. км до 357 тыс. км, передает «Российская газета». В связи с этим Луна будет выглядеть на 30% ярче обычного и «вырастет» в диаметре на 14%.

При этом полная или «голубая» Луна совпадет не только с суперлунием, но и с полным затмением. Луна войдет в конус тени, отбрасываемой Землей, из-за чего «превратится» в бордово-красную.

Редкое событие смогут увидеть жители восточных регионов России, Ближнего Востока, Азии, Австралии и Новой Зеландии.

Однако, по данным NASA, самое интересное зрелище ждет жителей западного побережья США, Аляски и Гавайев. Здесь необычное явление можно будет увидеть от начала до конца в течение 77 минут. Отмечается, что затмение начнется в 5:51 утра по восточному времени.

По данным ученых, последний раз такое событие было зафиксировано 150 лет назад. Следующая возможность наблюдать астрологический феномен появится только в 2028 году, а затем в 2032 году.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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