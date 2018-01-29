Сибирские ученые побороли рак благодаря золоту

Российские ученые и их коллеги из Канады нашли способ адресного разрушения раковых клеток с помощью наночастиц золота и теплового воздействия. Терапевтические наночастицы поступают в клетки опухоли благодаря специальным молекулам. Под воздействием лазерного облучения частицы нагреваются и разрушают злокачественную ткань опухоли, оставляя здоровые ткани нетронутыми. Метод подходит для случаев, когда хирургическое удаление опухоли является сложной задачей.

Открытие принадлежит коллектив ученых Федерального исследовательского центра Красноярский научный центр СО РАН (ФИЦ КНЦ СО РАН), Красноярского государственного медицинского университета им. В.Ф. Войно-Ясенецкого, Центра Ядерной Медицины ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России, Сибирского федерального университета и Университета Оттавы (Канада), сообщили в пресс-службе Красноярского научного центра.

Положительный результат новых подходов обусловлен сочетанием биологических и физических методов. Биологические молекулы обеспечивают адресную доставку действующих веществ к зараженным клеткам, где они уничтожаются различными физическими воздействиями. Для адресной доставки обычно используют аптамеры – эти «молекулы-поводыри» представляют собой искусственные одноцепочечные последовательности ДНК или РНК, которые благодаря своей структуре способны с высокой специфичностью связываться с нужными клетками.

Сейчас коллектив ученых ведет исследования по разработке частиц для более глубокой обработки опухолей.

Красноярск, Иван Гридин

Красноярск. Другие новости 25.01.18

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