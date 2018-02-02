Российские астрофизики проверят далекую звезду на наличие пришельцев

Исследователи Российской академии наук займутся разгадкой тайны звезды Табби. Свет этого небесного тела иногда затухает, причем происходит это очень нерегулярно, что может говорить об искусственных причинах. Есть версия, что к этому приложили руку представители инопланетной формы жизни.

Звезда Табби находится в созвездии Лебедя в 1500 световых лет от Земли. Ее изучение включено в программу фундаментальных космических исследований на 2018 год, пишут «Известия». У Табби обнаружено нерегулярное снижение светимости на 20%. Общепризнанного объяснения этому явлению пока нет.

Если бы звезду закрывали планеты, вращающиеся вокруг нее, то это происходило бы с четкой периодичностью. Американские исследователи предположили, что светило может быть окружено так называемой сферой Дайсона – это искусственное сооружение, которое инопланетная цивилизация могла воздвигнуть вокруг звезды, чтобы максимально эффективно использовать ее энергию.

Пока российские ученые не отвергают и эту версию, однако все же склоняются к тому, что звезду затеняет семейство комет. Астрофизикам предстоит рассчитать параметры орбиты затмевающего Табби объекта, оценить повторяемость этого события, проверить различные гипотезы и разработать требования к наблюдениям за светилом.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.02.18

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