Излучение мобильных телефонов вызвало смертельное заболевание у самцов крыс

Радиоволновое излучение от мобильных телефонов может быть связано с увеличенным риском развития рака у самцов крыс. К таким выводам пришли американские ученые. Они проводили исследования в рамках Национальной программы по токсикологии министерства здравоохранения и социальных служб США.

Ученые облучали группы мышей и крыс микроволновым излучением, на частотах, используемых для сотовой связи, по 9 часов в сутки. Уровень мощности излучения составлял от 1,5 до 6 Ватт на 1 кг массы для крыс и от 2,5 до 9 Ватт на 1 кг для мышей. Эксперименты с грызунами длились до двух лет. Предварительные результаты исследования опубликованы на сайте программы, их рецензирование будет проведено в марте.

По словам ученых, случаи появления опухолей в тканях, окружающих нервы в сердце были выявлены у крыс-самцов, участвовавших в эксперименте. У мышей и самок крыс этот эффект не наблюдался. Кроме того, у крыс был отмечен рост числа случаев кардиомиопатии, передает РИА «Новости».

«Мощность радиоизлучения и его продолжительность были значительно больше, чем те, которым подвергаются люди, часто использующие мобильные телефоны, при этом его воздействию подвергалось все тело грызунов целиком», – пояснил один из авторов исследования Джон Бучер. Он призвал не экстраполировать результаты эксперимента на людей раньше времени.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 05.02.18

Плохая экология: последствия необратимы. Интервью с академиком РАН Михаилом Пальцевым (Часть 2). / В Гватемале обнаружили более 60 тысяч построек древних майя. / Российские астрофизики проверят далекую звезду на наличие пришельцев. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»