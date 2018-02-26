Весной на Землю обрушится мощная магнитная буря

В середине марта геомагнитная обстановка окажется неустойчивой, после чего Землю накроет мощная магнитная буря, предупреждают эксперты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Как следует из графика солнечной активности, с 14 марта прогнозируются геомагнитные возмущения, которые достигнут своего пика 18 числа.

Стоит отметить, что это уже третья магнитная буря с начала года. Первая была зафиксирована 15 января, вторая – неделю назад – 19 февраля.

Ранее центр «Фобос» предупредил, что, согласно прогнозам специалистов Национального управления океанических и атмосферных исследований США, сегодня, 26 февраля, Земля окажется под воздействием высокоскоростного солнечного ветра, истекающего из крупной корональной дыры. Как пояснили специалисты, это приведёт к деформации магнитосферы Земли, а значит можно ожидать периоды малой геомагнитной бури класса G1 (Kp=5). При этом в высоких широтах можно будет увидеть полярное сияние.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 26.02.18

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