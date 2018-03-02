Астрономы назвали число угрожающих Земле астероидов

Астрономы подсчитали количество сближений опасных астероидов с Землей до конца года. Речь идет о «космических странниках», размер которых в поперечнике превышает 100 метров. Такие тела в 2018 году могут сблизиться нашей планетой на опасные расстояния 34 раза, прогнозирует Центр «Антистихия».

По данным экспертов центра, в 2017 году с Землей астероиды подходили на расстояние менее 10 млн километров более 730 раз. Из них астероиды диаметров свыше 100 метров опасно сближались с Землей почти 100 раз.

Крупными космическими объектами принято считать астероиды, чей диаметр превышает 1 километр. Как передает РИА «Новости», на Земле известно порядка 120 очень крупных астероидных кратеров, в России самый крупный из них – Попигайская котловина на севере Сибирской платформы. Размеры внутреннего кратера составляют 75 километров, внешнего – 100 километров; катастрофа произошла примерно 36 млн лет назад.

Падением одного крупного метеорита некоторые ученые объясняют массовое исчезновение живых организмов (около 250 млн лет назад). Другой метеорит, по гипотезе Луиса Альвареса, привел к вымиранию динозавров. Сравнительно меньшие объекты также представляют серьезную угрозу Земле, поскольку их взрывы вблизи населенных пунктов в результате ударной волны и нагрева могут привести к значительным разрушениям, соизмеримым с поражением от атомного взрыва. Только по случайности падение в ненаселенный район Тунгусского метеороида 1908 года не вызвало таких последствий.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 28.02.18

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