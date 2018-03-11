Видео с хороводом муравьев вокруг смартфона озадачило ученых

На портале Reddit появилось любопытное видео. На ролике видно, как множество муравьев беспорядочно ползают вокруг iPhone, но когда на него посупает входящий вызов, они выстраиваются в хоровод и кружат вокруг смартфона.

Предположительно, реакция насекомых была вызвана фирменным рингтоном iPhone. Услышав мелодию, муравьи «пустились в пляс». По другой версии, на движение насекомых оказало влияние радиоволновое излучение. Ученые были озадачены увиденным. Как отмечает Discover24, пользователи портала были впечатлены, выложенным роликом. Многие написали, что очевидцу удалось снять поистине невероятное явление.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.03.18

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