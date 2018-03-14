Глобальное потепление принесет в Россию экстремальные погодные явления

Климат на территории России будет теплеть на протяжении всего XXI века, а скорость повышения среднегодовой температуры будет идти большими темпами в сравнении с другими регионами Земли. Такие данные содержатся в национальном докладе «Глобальный климат и почвенный покров России», который был подготовлен учеными Почвенного института имени В.В.Докучаева.

«Все без исключения современные климатические модели предсказывают потепление климата России в течение всего XXI века, которое заметно превышает среднее глобальное потепление для любого из рассматриваемых сценариев антропогенного воздействия на глобальную климатическую систему», – приводит РИА «Новости» выдержку из доклада.

По мнению ученых, наибольший рост приземной температуры воздуха ожидается в зимний период, усиливаясь к северу с максимальными значениями на территории арктических регионов. Летом, напротив, зональность потепления в России выражена практически не будет.

«Вследствие изменения глобального климата ожидаются изменения частоты и (или) интенсивности экстремальных явлений погоды. Годовые максимумы и минимумы температуры воздуха будут увеличиваться на большей части России; во все сезоны преобладает увеличение числа суток с аномально высокой температурой воздуха и уменьшение числа суток с экстремально низкой ночной температурой воздуха», – отмечается в докладе.

При этом статистически значимые региональные изменения длительности волн тепла и холода ожидаются на значительной части территории России уже к середине XXI века и существенно усилятся к его концу, распространяясь почти на всю территорию страны, передает РИА «Новости». Ожидается более быстрое сокращение длительности зимних волн холода по сравнению с увеличением продолжительности волн тепла летом, говорится в докладе.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.03.18

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